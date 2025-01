Bassi sul palco del teatro Verdi. In scena c’è "Trappola per topi"

Sarà lo spettacolo "Trappola per topi", con protagonista l’attore Ettore Bassi, ad aprire mercoledì la nuova stagione in abbonamento del teatro Verdi di Pollenza - realizzata da Comune e Amat con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. A catturare l’attenzione del pubblico in sala sarà l’opera tradotta dall’originale di Agatha Christie e adattata da Edoardo Erba, messa in scena con la regia di Giorgio Gallione e interpretata, accanto a Bassi, anche da Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Matteo Palazzo e Raffaella Anzalone.

Il 25 novembre 1952, nella cornice dell’Ambassadors Theatre di Londra, andava in scena per la prima volta "Trappola per topi", dando così il via a 70 anni di sipario alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e riconosciuta ancora oggi di straordinaria efficacia scenica. Con il suo testo dalla trama incalzante, dall’ambientazione d’epoca e tipicamente british, questa riesce contemporaneamente anche a rappresentare conflitti e ferite esistenziali sempre attuali, impregnata com’è di suspense e ironia e abitata da personaggi stimolanti, mai stereotipi di genere. "Opera chiusa e precisa come una filigrana, – la descrive Giorgio Gallione nelle note di regia – lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa, una promessa di imprevedibilità e insieme di esattezza".

Le scene sul palco sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Francesca Marsella, le musiche di Paolo Silvestri e le luci di Antonio Molinaro. Lo spettacolo è prodotto da La Pirandelliana. I biglietti per la serata sono in vendita alla biglietteria del teatro Verdi (tel. 0733.549936 e 349.4730823, oppure mail: hipnoticaservice@gmail.com), biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e su vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio). Per informazioni Ufficio Cultura del Comune di Pollenza (tel. 0733.548707 e Amat tel. 071.2072439 o su www.amatmarche.net). L’inizio dello spettacolo è in programma alle 21.15.