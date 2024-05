"Bene il decreto Agricoltura"

"Grazie all’approvazione del decreto Agricoltura il Laboratorio dell’Appennino centrale ha a disposizione maggiori elementi per sviluppare le misure per il rilancio sostenibile del territorio e contrastare le crisi climatica e demografica. Il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra e di aumento della estensione di quelli esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, assicura la salvaguardia del settore primario, strategico per il Paese e per l’area del cratere in particolare". Lo afferma il commissario al sisma Guido Castelli. "Quello affrontato nel Dl Agricoltura è tema spinoso che si trascinava dal 2021, e che rischiava di copromettere gli sforzi sia per lo sviluppo delle energie rinnovabili che dell’agricoltura. Si tratta di una questione particolarmente sentita nell’Appennino centrale, dove si sta sviluppando un laboratorio che promuove la coesistenza armonica tra uomo e natura".