Biglietto unico per ammirare i musei. Cassetta: primi sold out a giugno

Al via mostre ed eventi nelle sedi museali di Macerata, pronti ad arricchire il mese di luglio. Accanto alla mostra "Vis-à-Vis. Ritratti moderni e contemporanei" ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, attività per ragazzi e visite guidate: ogni mercoledì di luglio, alle 10.30, i giovani dai 12 ai 16 anni potranno partecipare a "Gulp! Ritratti a fumetti", laboratorio creativo sul ritratto e sulla tecnica del fumetto (attività su prenotazione, cinque euro ad appuntamento). Venerdì 12 luglio, speciale visita guidata della mostra all’ora del tramonto: alle 19, dopo la chiusura delle porte del museo, partirà un tour esclusivo alla scoperta delle opere in esposizione (visita guidata compresa nel costo del biglietto di ingresso al museo). In concomitanza con la 60° edizione del Macerata Opera Festival, dal 19 luglio all’11 agosto, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi saranno aperti con orario continuato dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. E visite guidate speciali anche all’arena Sferisterio: nei giorni 8, 11 e 24 luglio, alle 17, prima delle prove d’assieme dedicate alle tre opere in cartellone, e venerdì 19 e sabato 20, alle 11, per il weekend iniziale del festival (visite su prenotazione, comprese nel costo del biglietto d’ingresso al percorso museale). Nei mesi di luglio e agosto i possessori di un biglietto del Macerata Opera Festival 2024 potranno visitare le sedi museali di Palazzo Buonaccorsi, Torre Civica e Sferisterio con biglietto ridotto, esibendo all’ingresso il biglietto dello spettacolo. La Torre Civica, lo Sferisterio e i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi saranno visitabili in questi mesi estivi anche con unico biglietto cumulativo, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (Palazzo Buonaccorsi orario continuato 10-19 dal 19 luglio all’11agosto). L’Infopoint Macerata, in piazza della Libertà, sarà aperto con i medesimi orari nel mese di luglio, mentre ad agosto tutti i giorni con orario continuato 10-19.

"L’affluenza agli eventi di giugno è stata già molto buona – spiega l’assessore alla cultura, Katuscia Cassetta –. Abbiamo iniziato con dei sold out per Palazzo Buonaccorsi che ha accolto l’inaugurazione della mostra "Vis-à-vis" e la proiezione di "Metropolis by Metronhomme". Molto apprezzata anche l’apertura serale della Torre Civica, arricchita dal nuovo allestimento". Un andamento positivo rispetto allo scorso anno, segnato da emergenze e alluvioni. Continua l’assessore Cassetta: "Maggio e giugno 2023 sono stati mesi tranquilli, la tragedia delle alluvioni non ha portato da noi gruppi di visitatori dal nord. Quest’anno, invece, molti curiosi arrivano da quelle zone". Informazioni e prenotazioni 0733-060279 oppure macerata@sistemamuseo.it.