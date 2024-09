Borghi in jazz approda a Castelraimondo. Protagonista il Perla Palmieri Ensemble

Per la IV edizione del festival "Borghi in Jazz", dopodomani alle 21 in piazza della Repubblica si esibirà il "Perla Palmieri Ensemble" (foto) (in caso di maltempo spostato al Lanciano Forum). Perla Palmieri, cantante jazz, compositrice e autrice di arrangiamenti, guida il quintetto. La giovane cantautrice originaria di Castelraimondo ritroverà i suoi concittadini tra il pubblico del concerto a ingresso libero organizzato da Tolentino Jazz con il patrocinio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, del Consiglio Regionale delle Marche e della Regione Marche. Nella serata di Marche in Vetrina 2024, l’artista è stata premiata con il "Cassero d’Argento". Perla Palmieri è laureata al biennio di Canto Jazz con 110 e lode e menzione d’onore, grazie alla presentazione di brani originali da lei arrangiati per un ensemble di 15 elementi. La sua voce è potente e calda, tra le sue doti spicca l’agilità vocale. Nella sua carriera è stata finalista in diversi concorsi, aggiudicandosi vari premi ed esibendosi in Italia con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, diretta dal maestro Jodice. Da novembre dello scorso anno, fa parte anche dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti di Roma e, insieme ad altri ventiquattro artisti, è parte del gruppo di cantanti jazz e pop jazz che compongono "Women in Jazz Unite! Italy" nato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. "My Jazz Identity" sarà il suo primo disco in uscita a breve, un progetto composto da brani originali e non che sta presentando proprio insieme al suo ensemble.