Borgo Santa Maria, lavori alle Poste. Sportello trasferito a Tolentino

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Borgo Santa Maria 22 a Belforte del Chienti da venerdì sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Belforte del Chienti la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Tolentino, in via Galleria Europa 9. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino le 12.35.