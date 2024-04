Borroni sui medici:: "Il consigliere Carancini ha la memoria selettiva"

"La memoria selettiva del consigliere regionale del Pd, Romano Carancini, è senza vergogna politica – scrive il consigliere regionale di Fdi Pierpaolo Borroni -. Si ricorda di Mogliano ogni 5 anni e solo per quello che fa comodo, senza ricordare che la guardia medica funzionava a singhiozzo da tempo. Le loro malaugurate politiche nazionali per l’accesso alle professioni mediche hanno determinato la mancanza di personale sia medico che infermieristico. Negli ultimi 20 anni a livello nazionale e regionale hanno attuato politiche così poco di prospettiva, da aver creato un collo di bottiglia determinatosi con i tagli di spesa e il difficoltoso accesso a medicina e, soprattutto, alle scuole di specializzazioni. Il tutto ha prodotto un impoverimento in termini di mancanza di personale e nell’erogazione dei servizi sanitari. Detto ciò, la problematica legata alla guardia medica era stata condivisa con il circolo di Mogliano di FdI, a partire dal coordinatore Alessandro Quarchioni, con me e l’Ast 3, e si stava lavorando per individuare una soluzione. A noi del centrodestra preme risolvere i problemi. Dalla Regione Marche negli ultimi anni, sono state stabilite e confermate 110 nuove borse di studio per i medici di medicina generale e di 42 nuove borse di studio per i medici specialisti. Non è un intervento risolutivo, ma rappresenta un’inversione di tendenza concreta".