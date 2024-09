Calcio a 5, il Cus punta sui ragazzi del vivaio

Come tradizione, per "politica aziendale" volta ad azzerare spese sul mercato o di stipendi in puro spirito dilettantistico, il Cus Macerata ha deciso di mantenere inalterata o quasi la rosa che ha centrato la permanenza nella serie B di calcio a5. Il team ha iniziato la preparazione in vista del terzo torneo nazionale di fila, anticipato dalla Coppa della Divisione che scatterà il 21 settembre (contro la Nuova Juventina). Il Cus darà spazio ai talenti del vivaio e i cambiamenti ad oggi (potrebbe arrivare un portiere) sono solo due: Tommaso Ricchitelli, acquistato dai Fight Bulls, e Rocco Menichelli, ex settore giovanile. Questa la rosa 2024-2025. Portieri: Paolo Grassetti e Leonardo Tognetti; centrali Riccardo Carpineti, Nicolò Fraticelli, Adriano Porro, Tommaso Seresi e Rocco Menichelli; laterali Alessandro Di Gregorio, Matteo Francavilla, Pietro Marangoni, Lorenzo Nardi; pivot Francesco Marangoni, Francesco Seresi, Tommaso Ricchitelli, Luciano Cittadini. Allenatore Michele Zampolini; dirigenti Giuliano Stefanelli, Francesco Menichelli, Stefano Frattani, Tommaso Mascitti.

Andrea Scoppa