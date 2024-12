Caldarola rende omaggio al prof Cicconi

Una targa nell’atrio del municipio a Caldarola in memoria di Rossano Cicconi, cittadino onorario. Professore di lettere, ricercatore, grande studioso di storia locale e autore di libri che portavano alla luce i tesori del territorio, Cicconi è morto a settembre. Giovedì, alla presenza di tutto il consiglio comunale, c’è stata la breve cerimonia di scoprimento della targa, a cui hanno partecipato anche i figli di Cicconi, Annalisa e Giuseppe.

"Non potevamo non ricordare il professor Rossano Cicconi – ha detto il sindaco Giuseppe Fabbroni –, ha formato tanti studenti e contribuito alla ricerca storica locale con decine di volumi. Paoleografo e ricercatiore, negli anni decine di volumi. Ha lasciato un segno indelebile in coloro che lo hanno conosciuto, e grazie ai suoi scritti il suo lavoro continuerà a vivere".