Campagna elettorale nel vivo, sfida a due tra Barbieri e Camellina

Al via anche a Montefano la campagna elettorale e per i due candidati sindaco, Claudio Camellina per "Montefano domani" che raccoglie i gruppi politici del centrodestra, e Angela Barbieri con "Montefano Progetto in Comune". Camellina presenterà la sua lista e i candidati questa sera alle 21, al teatro La Rondinella, mentre la Barbieri lo ha già fatto la settimana scorsa alla Casa delle Associazioni di fronte a un’attenta platea di cittadini accorsi per scoprire i volti dei candidati consiglieri che affiancheranno il primo cittadino uscente.

Ad affiancare Barbieri (nella foto) sono scesi in campo Giovanni Quatraccioni (responsabile di produzione in una ditta leader nella produzione di mobili), Pamela Vissani (imprenditrice locale di un’attività di ristorazione), Nicola Caporaletti (consulente legale in materie di privacy e cybersecurity), Cinzia Calvia (impiegata presso le poste del comune di Montefano), Franca Tronto (già assessore della giunta uscente, pensionata ed ex impiegata comunale), Mirco Monina (già assessore della giunta uscente e imprenditore nel campo delle automazioni industriali e robotiche), Claudio Pianesi (già vicesindaco della giunta uscente e medico di base e dermatologo nel Comune di Montefano), Lorenzo Lampa (impiegato in ambito tecnico-commerciale in una ditta leader nella produzione di mobili), Carlo Senigagliesi (medico specializzando in medicina dello sport), Antonella Caporalini (avvocato libero professionista), Debora Cantori (collaboratrice domestica e impiegata alla mensa scolastica di Montefano) e Gilberto Accattoli (noto imprenditore locale di un’azienda metalmeccanica).