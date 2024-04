Campus della Mis:. Straffi e Dami incontrano le famiglie

Iginio Straffi e Elisabetta Dami (nella foto) insieme al Campus della Mis, la Marche International School. Il patron della Rainbow, che ha investito nel progetto culturale presentato a Civitanova un mese fa, e la famosa scrittrice e autrice di libri per ragazzi, creatrice del personaggio Geronimo Stilton nonché ambassador della Mis, incontreranno oggi famiglie e bambini in una giornata a loro dedicata. Nella mattinata, dalle 10 alle 13, saranno proposte una serie di attività ludico didattiche curate dalle insegnanti madrelingua inglesi del Mis. Durante l’appuntamento, la Dami guiderà i ragazzi e i loro genitori attraverso un affascinante percorso alla scoperta della letteratura e della scrittura creativa. Tra le altre iniziative che saranno presentate c’è anche la Borsa di studio, promossa da Rainbow e valida per i tre anni della scuola secondaria di primo grado alla Marche International School. Il campus si trova in contrada Foce Asola, nella struttura dell’ex ristorante Orso che Straffi ha rilevato e ristrutturato con un investimento mirato a realizzare la nuova scuola che, da settembre, aprirà le aule a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni, in un percorso didattico che parte dalle materne e arriva fino alle medie.