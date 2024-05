"Cane aggredito, aiutatemi"

"Un cane lasciato libero senza guinzaglio dal proprietario che era presente, ha attaccato la mia Stella tenuta legata al guinzaglio, lacerando la parte inferiore posteriore. Se qualcuno ha visto qualcosa prego di aiutarmi". È l’appello lanciato via social da Roberta Mercuri che ha raccontato il brutto episodio accaduto il primo maggio a Villa Fermani. "È success verso le 19 – ha precisato – e il proprietario un ragazzo intorno 25-30 anni non si è degnato neanche di sapere cosa fosse successo. Ho fatto video e foto, ma non le voglio pubblicare per delicatezza e rispetto alle persone, perché sono immagini troppo forti". La norma, infatti, prevede l’obbligo di guinzaglio o di museruola al cane quando si trova nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico. "Ringrazio in anticipo – conclude – intanto farò denuncia".