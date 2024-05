Cane finisce in un cunicolo. Meticcio abbaia e lo fa salvare

Un cane finisce dentro un cunicolo e da lì non sarebbe mai riuscito ad uscire se un meticcio, dall’esterno, non avesse intuito la sua difficoltà e cominciato ad abbaiare senza sosta fino ad attirare l’attenzione di residenti della zona. Che, quando hanno capito il motivo dell’agitazione dell’animale, hanno dato l’allarme chiedendo aiuto ai vigili del fuoco di Civitanova che ieri mattina, intorno alle 10, hanno portato a termine l’operazione di salvataggio, all’interno di un condotto di scarico delle acque piovane, sotto il percorso dell’autostrada A14, nella zona del rione IV Marine.

Ci sono volute un po’ di manovre alla squadra dei pompieri intervenuti per farsi strada tra gli sterpi, raggiungere l’animale e portarlo all’esterno e, dopo aver cercato di rassicurarlo in tutti i modi anche con un po’ di coccole, lo hanno affidato al servizio veterinario di zona per l’individuazione del proprietario. Il meticcio invece è rimasto sul posto per tutta la durata dell’operazione, accanto ai soccorritori, e quando li ha visti riemergere in compagnia del suo ‘amico’ se ne è andato per la sua strada. Missione compiuta.