Cantiere per la rotatoria a Bivio Regina: "La viabilità non migliora. E c’è dell’altro"

"Sul cantiere per la rotatoria prevista al Bivio Regina è stato affisso un cartello, nel quale si spiega che è un intervento per migliorare la viabilità in previsione del nuovo ospedale che sorgerà in località La Pieve. Peccato che così non si miglioreranno le mille criticità della strada Regina e, anzi, il presentimento è che la Regione voglia smobilitare l’ospedale di Civitanova, l’unico sulla costa". A dirlo è l’ex deputato del Pd Mario Morgoni che si esprime sul cantiere in corso al Bivio Regina, al confine tra Porto Recanati e Potenza Picena, dove sarà realizzata una rotatoria per collegare la strada Statale e la strada Regina. Ma in tutto questo non lesina diverse critiche nei confronti della giunta regionale. "Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria, ma di certo tale intervento non modifica minimamente la situazione problematica della viabilità lungo la strada Regina e di collegamento con l’entroterra – afferma Morgoni -. Ed è ancora più sorprendente cosa c’è scritto nel cartello affisso sulla recinzione di cantiere: ‘Viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Macerata mediante realizzazione di una rotatoria di intersezione tra la strada provinciale e la strada Statale’. E questo ha il sapore di una vera beffa. La realizzazione del nuovo ospedale di Macerata richiederà molti anni, e mi chiedo come sia possibile concepire che dalla Statale, a Porto Recanati, si debba raggiungere in circa quaranta minuti il nuovo ospedale in località La Pieve, anziché in 10 minuti quello di Civitanova o in 20 quello di Torrette, ad Ancona".

È proprio qui che nasce l’affondo dell’ex senatore del Pd. "Forse la realtà non è quella ufficiale che racconta il cartello, ma è la volontà di una progressiva smobilitazione dell’ospedale di Civitanova che tra gli ospedali della provincia è quello che vanta la maggiore occupazione dei posti letto e la maggiore pressione da parte dell’utenza – riprende Morgoni –, per un bacino territoriale di riferimento molto ampio e densamente popolato. La giunta regionale persevera nella politica ‘dell’ospedale diffuso’, destinata a produrre ulteriori e drammatiche carenze di personale sia nei servizi territoriali che in quelli ospedalieri. Con la conseguenza di un ulteriore impoverimento qualitativo della sanità ospedaliera pubblica a tutto vantaggio di quella privata. È la politica degli annunci che promette, ovunque, nuovi ospedali, destinati a restare strutture sottoutilizzate".

Giorgio Giannaccini