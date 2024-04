Caos nel bar, la polizia locale interviene con lo spray urticante

Un ragazzo italiano sui 35 anni ha dato in escandescenze all’interno del Caffè dello Sport a Potenza Picena, insultando e minacciando a più riprese di alzare le mani contro tutti gli altri clienti, finché è nata la zuffa generale. Per questo, una trentina di persone si sono barricate per paura dentro al locale, mentre lui prendeva a calci e pugni la porta di ingresso. Alla fine sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno tentato di spruzzare addosso all’uomo lo spray al peperoncino, senza però riuscire a centrarlo. Così sono arrivati pure i carabinieri e l’ambulanza del 118, e allora il giovane è stato caricato e ricoverato all’ospedale di Civitanova. Questo il caos che è scoppiato sabato, tra il tardo pomeriggio e la sera, nel centro storico di Potenza Picena.

Intorno alle 19, il 35enne che abita da qualche tempo in città è andato a piedi al Caffè dello Sport, iniziando a creare scompiglio. Prima se l’è presa verbalmente con i tanti clienti che in quel momento stavano facendo l’aperitivo, promettendo botte da orbi. Tant’è che sarebbe partito qualche spintone, fino a quando qualcuno dei presenti avrebbe dato uno schiaffo in faccia al giovane. La situazione è ben presto degenerata, perché il 35enne se la sarebbe presa con il titolare del bar. Perciò, circa 30 persone si sono rifugiate nel locale tenendo a forza la porta di ingresso per non farlo entrare, con lui che invece cercava di sfondarla a suon di cazzotti. Quindi è stata allertata la polizia locale, giunta sul posto con due pattuglie. Gli agenti hanno tirato fuori e usato lo spray urticante visto che il 35enne era decisamente troppo aggressivo, non riuscendo tuttavia ad andare a bersaglio. Dopo quasi un’ora che la scena andava avanti, sono poi riusciti a identificarlo, invitandolo ad allontanarsi da lì. Però il giovane continuava ad aggirarsi per il centro sempre decisamente alterato. Inevitabilmente è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e il 118, che lo hanno convinto a farsi visitare. In breve, è stato fatto salire in ambulanza e condotto al pronto soccorso di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso. Quanto avvenuto è ora al vaglio dei carabinieri della caserma di Potenza Picena.

re. ma.