Capodanno solidale in favore dell’Anffas

Capodanno solidale al ristorante "Il Ghiottone" di via Gramsci, in centro storico a Macerata. La Bottega del commercio equo e solidale, infatti, ha organizzato per l’ultimo giorno dell’anno una serata per raccogliere fondi a favore dell’Anffas, per incentivare il progetto di inclusione lavorativa riguardante la riapertura dell’ex bar campo sportivo in via Martiri della Libertà. La gestione del bar sarà affidata all’impresa sociale "Tuttincluso" e saranno impegnati alcuni ragazzi con disabilità. L’inaugurazione del locale è prevista il 3 gennaio, alle 17.30. Con questa iniziativa la Bottega del commercio equo e solidale vuole ampliare il proprio ambito di attività solidale, sostenendo progetti e soggetti che operano nel nostro territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 333.8379345.