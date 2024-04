Capponi va a caccia del triplete: "Tante sfide superate insieme"

Franco Capponi tenta il "triplete". Nel corso di un’assemblea a cui hanno partecipato i consiglieri comunali di maggioranza di Treia, quelli della scorsa consiliatura, e figure nuove alla vita politica cittadina, è stata chiesta la ricandidatura all’attuale sindaco Franco Capponi, "in virtù dei risultati raggiunti - si legge in una nota del gruppo - e della riorganizzazione apportata alla macchina amministrativa". "Alla base - prosegue il comunicato - c’è l’affidabilità e la necessità di garantire continuità all’enorme lavoro messo in atto in questi anni per completare un programma di opere pubbliche con oltre 100 milioni di finanziamenti. Non da ultimo, Treia è uno dei Comuni che è riuscito a raggiungere i risultati migliori in ottica di ricostruzione post sisma con oltre l’80 per cento della popolazione rientrata nelle proprie abitazioni e oltre il 50 per cento delle abitazioni private sistemate. In questi anni sono stati riqualificati completamente gli impianti sportivi, è iniziata un’importante rigenerazione delle frazioni, che deve essere completata. La figura del sindaco Capponi è un punto di riferimento per la popolazione. Di fronte all’inconsistenza di una minoranza che vuole proporsi a guida della città - la stoccata al gruppo di Andrea Mozzoni - la ricandidatura di Capponi garantisce di evitare e superare populisimi che nulla hanno di concreto da offrire alla cittadinanza". Capponi si dice ben disposto a tentare il terzo mandato delineando le priorità per il futuro: sanità e politiche sociali. "Sono passati 5 anni di intensissima attività amministrativa, con sfide importanti, spesso inaspettate, ma che abbiamo superato tutti insieme - dice -. Investimenti, ricostruzione, assistenzialismo, sport, l’eccellenza del bike, iniziative culturali, sociosanitarie, sicurezza e prevenzione descrivono il fulcro della nostra azione. Sono sinceramente soddisfatto e fiero di quanto è stato fatto, non solo per le opere pubbliche ma nei tanti progetti che guardano al futuro".

g. g.