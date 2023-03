Capriolo spolpato da un branco di lupi a Civitanova (Macerata)

Capriolo spolpato da un branco di lupi

Attenti al lupo, la sua presenza si fa sempre più insistente e seria! La notte scorsa, un branco ha assalito un capriolo e lo ha spolpato fino all’ osso, come si può notare nella foto. Ha lasciato solo la testa, ma forse con l’intenzione di tornare sul posto per finire la pastura, come spesso pare che avvenga. Teatro del raid è l’immediata periferia della città. "In contrada San Michele - dice Angelo Marinelli, responsabile comunale del CST (Caccia, Sviluppo e Territorio) - nei pressi di Villa Conti e del centro di ritrovo Cinciallegra. A poca distanza dalle abitazioni, ciò significa che i lupi non hanno paura di niente e di nessuno". Marinelli è sicuro che non sia stato un lupo solitario a sbranare il capriolo, né tantomeno sono stati i cani randagi, "i quali - spiega - possono anche aggredire una preda ma si limitano ad azzannarla e non a cibarsene. Che si tratti di un branco lo conferma lo scempio che hanno fatto del capriolo. Del resto, scempio è stato fatto di recente anche a danno di cani domestici in una zona non troppo distante. A confermare che i lupi ormai fanno gruppo, è inoltre uno sportivo che faceva...