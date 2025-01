Carcassa di tartarga in spiaggia

Una grossa tartaruga, ormai priva di vita, è stata rinvenuta ieri mattina sulla spiaggia nord di Porto Recanati. Verso le 9.30 la carcassa è stata notata da alcuni passanti e anche dal consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, nei pressi dello stabilimento balneare "Acropoli", sul lungomare Scarfiotti a Scossicci. Così è stato allertato il gruppo comunale di Protezione civile, guidato dal coordinatore Lucio Di Salvo. I volontari si sono recati immediatamente all’altezza della battigia e hanno appurato la presenza dell’esemplare, che era lungo 90 centimetri per 60 di larghezza. Quindi è stata avvertita la Capitaneria di Porto. A quel punto, come da prassi, sono arrivati gli operatori del Cosmari che si sono occupati delle operazioni di recupero della tartaruga. Adesso i resti della testuggine verranno affidati a una ditta specializzata che si occuperà del corretto smaltimento, come d’altronde prevede la normativa.