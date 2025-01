Casadidio alla guida dell’anagrafe, confermati gli altri dirigenti

È Ilaria Casadidio la nuova responsabile del sesto settore comunale (servizi demografici, urp) a Porto Recanati, posto ricoperto per anni da Catiuscia Gasparroni. Questa la novità che si apprende dai decreti del sindaco Andrea Michelini per l’inizio del 2025. Per il resto, il primo cittadino ha confermato i dirigenti. A capo del primo settore (affari generali e istituzionali, servizi scolastici e suap) ci sarà nuovamente Rachele Fermani, sempre con la qualifica di vicesegretario comunale. Il secondo settore (servizi alla persona, turismo, cultura e sport) continuerà a essere guidato da Emanuela Di Giacomo. Idem per Simonetta Bianchini, rimasta a dirigere il terzo settore (politiche finanziarie e del personale). Il quinto settore (polizia locale) resta diretto dal commissario capo Sirio Vignoni, e il settimo settore (lavori pubblici, ambiente, patrimonio) dall’architetto Donatella Paciarotti. Tutti questi incarichi, partiti dal primo gennaio, avranno valenza fino al 31 dicembre e potranno essere prorogati. Nessun decreto per il quarto settore (urbanistica, edilizia pubblica e privata, demanio), perché il responsabile è l’ingegnere Michele Cittadini, da dicembre in part-time attraverso una convenzione con il Comune di Macerata.