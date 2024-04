"C’è mancato poco": sorprese, malintesi e un’infinità di risate

Serata conclusiva de “Il Teatro delle Armonie”, oggi alle ore 21.15 al Lanciano Forum, con la compagnia “Li Sfiguranti de Montesanto” che presenterà la commedia “C’è mancato poco”. Con quest’opera, che l’anno scorso ha vinto il premio del pubblico alla rassegna caldarolese Dialettiamoci11, terminerà dunque il percorso della settima edizione della rassegna.

Si tratta di una bellissima commedia brillante, scritta e recitata dalla compagnia, una bella storia di tutti i giorni, raccontata con freschezza e spontaneità dagli attori potentini che fanno proprio di questa estrema spontaneità e freschezza la loro migliore arma, oltre all’indiscutibile talento attoriale. La storia si sviluppa a seguito di un incidente assurdo. Sono inseriti elementi tragici per dare concretezza e creare un legame tra i protagonisti. La trama procede poi tra sorprese, incomprensioni e malintesi come in un bellissimo “teatro degli equivoci” che crea situazioni paradossali e divertenti; per terminare con un finale aperto. "Si conclude una rassegna bella, varia, densa di generi e partecipata – afferma l’assessore alla Cultura, Elisabetta Torregiani – che ha mostrato termini e situazioni di gradimento differenti, ma che ha pure portato tante persone a Castelraimondo spinte dall’interesse per il teatro. Siamo soddisfatti di tutte le serate, perché ogni volta abbiamo assistito ad uno spettacolo bello, coinvolgente, diverso ed emozionante. È vero, con frequenze e presenze di spettatori variabili, ma pur sempre motivate da un grande attaccamento alla rassegna e ad una grande partecipazione emotiva".

La rassegna ’Il Teatro delle armonie’ è organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con il Comune di Castelraimondo, con il sostegno di Regione Marche, Amat e Uilt Marche, col patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e col contributo di Oro della Terra, Infissi Design e Artigianvetro. Ingresso unico 10 euro. Info e prenotazioni: telefoni 338/2595480 o 335/7681738.