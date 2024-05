Cecchetti e Rossini. Gli incassi della stagione

Incassi cinematografici realizzati nel 2023 nelle sale comunali cittadine, nonostante la prolungata chiusura del Rossini i numeri del bilancio consuntivo sono in linea con quelli dell’anno precedente, grazie al balzo al botteghino garantito dal cinema Cecchetti. Un risultato che ha compensato il calo determinato dalla chiusura del cinema Rossini, che lo scorso anno è stato aperto al pubblico soltanto due mesi per consentire i lavori di riqualificazione alla struttura. Queste le cifre che, grazie alla programmazione delle pellicole messe in cartellone, hanno consentito introiti importanti: 48.537 euro il totale degli incassi, di cui 43.314 euro derivanti dalle presenze registrate al Cecchetti (nel 2022 gli incassi erano stati di 28.802 euro) e il resto dal cinema Rossini che ha incassato 5.073 euro, appena un quarto della somma del 2022 (20.560 euro) e 150 euro dal teatro Annibal Caro di Civitanova Alta.