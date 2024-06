Fuochi d’artificio e fumogeni,. Daspo per due tifosi del Trodica

A due tifosi del Trodica – uno di 42 anni e l’altro di 25 – è stato inflitto il Daspo, e cioè il divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive di calcio, perché erano stati beccati alla stadio con dei fuochi d’artificio e fumogeni. A firmare i provvedimenti è stato il questore di Ancona, Cesare Capocasa. Infatti, a maggio il 42enne e il 25enne erano andati allo stadio comunale "Mancini" di Castelfidardo, per vedere l’incontro tra la Vigor Castelfidardo e il Trodica, valevole per la semifinale playoff del campionato di Promozione. Però, mentre stavano per entrare nella struttura sportiva, sono stati trovati con addosso dei fuochi d’artificio. Il 25enne era in possesso di una "torcia a mano", oltre a una confezione con dentro tre fumogeni bianchi. Quanto al 42enne, anche lui aveva con sé una "torcia a mano". Entrambi sono stati denunciati. A seguito dei provvedimenti del questore anconetano, i due tifosi del Trodica non potranno accedere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, per un periodo di un anno. Si ricorda che la violazione di tale provvedimento è punita con la reclusione da uno a tre anni, insieme alla multa da 10mila euro fino a 40mila euro. Il questore Capocasa commenta: "Continua l’impegno della polizia di Stato affinché, nell’interesse dell’intera comunità, le manifestazioni sportive si svolgano nel rispetto della legge".