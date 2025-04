Gestacci del presidente della Sir rivolti ai tifosi della Lube dopo la partita: il video

Civitanova, 25 aprile 2025 - Da questa mattina sui social sta spopolando un video. Riprende Gino Sirci, il presidente della Sir Susa Vim Perugia, ieri sera nell’immediato post gara5, la partita conclusiva della serie playoff che ha visto la Cucine Lube Civitanova violare il palazzetto umbro e conquistare la finale Scudetto di pallavolo maschile.

Gestacci del presidente della Sir rivolti ai tifosi della Lube dopo la partita

La rivalità tra le due piazze, complici anche quattro finali consecutive per il tricolore, è nota e forte. Lo stesso Sirci aveva definito la semifinale 2025 il “derby d’Italia”. Una rivalità sana, genuina, con reciproci sfottò. Ieri invece il presidente umbro si è macchiato di una brutta reazione, rispondendo con gesti offensivi ai tifosi biancorossi che erano in trasferta.

La nota della Sir Susa Vim Perugia

"In merito all’episodio avvenuto ieri sera al temine di Gara 5 delle semifinali scudetto – si legge nella nota della Sir -, il presidente Gino Sirci intende motivare per la reazione avuta, spiegando le motivazioni alla base del gesto. Al termine del match, il presidente Sirci è stato preso di mira dalla tifoseria ospite in maniera offensiva con insulti e ingiurie, anche prolungate”.

"Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento. Comportamenti a cui non sono mai stato avvezzo e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da presidente”, si legge.

“Riteniamo comunque inopportuno – conclude la nota - il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l’ambiente pallavolistico”.