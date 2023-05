Celebrazioni del 2 Giugno, divieti in piazza della Libertà e al monumento ai Caduti

Cambia la viabilità in piazza della Vittoria e piazza della Libertà per dare spazio alle celebrazioni del 2 Giugno. Il provvedimento prevede per venerdì il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Vittoria dalle 7.30 alle 10; il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Martiri della Libertà, valido dalle 7.30 alle 10 sugli ultimi dieci stalli di sosta, sul lato destro a scendere, prima di piazza della Vittoria; il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà valido dalle 7.30 alle 13; il divieto di circolazione in via Don Minzoni dalle 10.30 alle 13; il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 9 alle 12.30; la sospensione temporanea del traffico veicolare in piazza della Vittoria, sulla carreggiata prospicente il monumento ai Caduti.