Centro antiviolenza, in partenza il corso per le volontarie

Il Centro antiviolenza Sos Donna organizza un corso gratuito di formazione per operatrici volontarie. Il corso, di 60 ore, è rivolto a tutte le donne, a partire dai 18 anni, che desiderano impegnarsi nelle attività del Centro. La formazione si svilupperà in 15 incontri che prenderanno il via dall’11 maggio e prevede 2 incontri online e 13 in presenza all’auditorium del Centro Orizzonte in via dei Velini. Le iscrizioni al corso scadono il 3 maggio. Iscrizioni e informazioni sulle pagine social della cooperativa il Faro e dell’Ambito territoriale sociale 15.