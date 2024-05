Chiusura di via Mozzi: assemblea di quartiere

Assemblea pubblica oggi alle 21, per discutere della chiusura di via Mozzi. Per un periodo infatti la strada era diventata accessibile dai Cancelli, in alcune fasce orarie, e tutti potevano transitare ma non fermarsi. Di recente invece tutta la via è tornata zona a traffico limitato per 24 ore. La novità ha suscitato qualche protesta, e sarà discussa anche in consiglio comunale. Ma questa sera al bar Ginetta, in largo Affede, ci sarà un’assemblea organizzata dall’avvocato Alberto Binanti, coordinatore del consiglio di quartiere, per esaminare la novità e proporre possibili alternative. Ci saranno l’assessore Paolo Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria.