Cinciallegra. Festa per tutti tra cibo e giochi

La primavera tarda a venire e Cinciallegra rinvia il tradizionale annuale appuntamento per accoglierla. La festa era in programma per domenica 21 aprile ed è stata rinviata a domenica 28. Un’intera giornata en plein air negli accoglienti spazi del parco lungo il Castellaro. Una festa di primavera, ma soprattutto un appuntamento per i bambini, le famiglie, i giochi, i picnic, la buona cucina di casa e la solidarietà. L’organizzazione della giornata, infatti, ha coinvolto, come già lo scorso anno, anche l’Ant, che aprirà nell’area un banchetto al quale potrà accedere chi vuol testimoniare la sua vicinanza a un’associazione creata allo scopo di dedicare volontariamente il proprio tempo alla sofferenza. Una giornata da dedicare ai bambini e alle famiglie, dicevamo. A rendere diversi la loro giornata ci saranno infatti i giochi gonfiabili e i pony della Cavalli delle Fonti, mentre non mancheranno neanche i momenti culturali. Gli esperti dell’Osservatorio Astronomico spiegheranno il cielo di giorno, mentre quelli del Centro Cinofilo ’Qua La Zampa’ daranno le dritte giuste per viver bene con cani e gatti. Ci saranno poi stand per l’alimentazione e la cura del cane di cui si occuperanno ’Agrizoo’ di Giampaolo Boschi e ’Gli amici di Noah’ di Paola e Daniele. Cinciallegra dispone di ampi parcheggi ed è raggiungibile anche a piedi o in bicicletta lungo la pista ciclabile. Per info: 0733.892044, www.cinciallegra.com.