Circolo IV Marine, attrezzature sportive tra degrado e abbandono

"Le attrezzature sportive del Circolo IV Marine sono in uno stato di degrado, l’area è molto frequentata da bambini e famiglie e dai residenti e tanta curia non è accettabile". Letizia Murri, consigliera comunale della lista Ascoltiamo la città denunce la situazione dello spazio verde la cui gestione e manutenzione ordinaria sono state dalla giunta confermata fino al 31 dicembre 2024 a un circolo ricreativo per la somma di 6.100 euro, mentre la manutenzione straordinaria resta di competenza del Comune. "In questo caso - chiarisce Murri - siamo fuori dall’ambito dell’ordinaria manutenzione. Le porte per il gioco del calcio sembrerebbero proprio a rischio incolumità pubblica e uno tra i due cesti del basket manca completamente, mentre l’altro è in condizioni disastrose". "L’ultimo Piano delle opere pubbliche - osserva - ha previsto cospicue poste in bilancio per la realizzazione e ristrutturazione di strutture sportive. Lasciando aperta la discussione sulle priorità, ma l’amministrazione non dovrebbe relegare in second’ordine la messa in sicurezza di spazi pubblici e di attrezzature sportive e gratuite". Conclude Murri ricordando che "a Civitanova ci sono molte famiglie sulla soglia della povertà, che non possono permettersi di pagare per i loro figli quote di adesione alle associazioni sportive, così come ci sono giovani che, pur volendo praticare lo sport, non ne amano il lato agonistico. Potrebbero senz’altro costituire una risorsa gli spazi attrezzati, liberi e gratuiti, che nella nostra città invece scarseggiano".