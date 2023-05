"Civita Jazz Festival", chiusura con Daniele Di Bonaventura

"Civita Jazz Festival" alle battute finali con la serata di sabato, al teatro Annibal Caro in cui ci sarà spazio per Daniele Di Bonaventura e Ilaria Pilar Patassini & Band Union. L’esibizione sarà un’armonia di melodie e dialetti rielaborati nel jazz e nel folk: il concerto segue il nuovo album di Daniele Di Bonaventura, che verrà presentato in anteprima nazionale. Nelle precedenti serate, con ospiti il celebre Gegè Telesforo e Karima, si é registrato il tutto esaurito. I biglietti per sabato sono in vendita online sul circuito ‘Ciaoticket’ , nei punti vendita autorizzati e alla biglietteria dell’Azienda Teatri, precisamente all’ufficio Turismo di piazza XX Settembre il giovedì dalle 17.30-19.30 e il sabato dalle 10-12, mentre all’Annibal Caro saranno reperibili il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e nei giorni dello spettacolo, dalle 18.30 per gli appuntamenti serali e dalle 15.30 per quelli pomeridiani. Per la serata è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 201920. La rassegna "Civita Jazz Festival" rientra nel cartellone di Teatro di Primavera, promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con la collaborazione della Regione e degli Assessorati al Turismo e Spettacolo e alle Politiche Giovanili.