Civitanova Alta: tornano i presepi e la casa di Babbo Natale nel calendario natalizio

Tornano a Civitanova Alta l’esposizione di presepi e la casa di Babbo Natale al chiostro San Francesco, magici appuntamenti del calendario natalizio realizzati dalla Pro loco Civitanova Alta in collaborazione con l’assessorato al Turismo, Atac spa e le associazioni cittadine Sted, Sentinelle del mattino, Contemporanea 2.0, TdC teatri di Civitanova, Archeoclub, Centro studi civitanovesi, circolo fotografico il Faro e gruppo scout Civitanova Alta 1.

Si comincia domani alle 16.30, nello spazio multimediale San Francesco, dove il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della Pro Loco, Aldo Foresi, accoglieranno gli ospiti e inizieranno le visite agli allestimenti che si trovano in diverse vie: spazio multimediale e chiostro San Francesco, ex archivio tribunale, ex pescheria, ex liceo classico corso Annibal Caro, famiglia Broglia via del Girone, e al convento dei frati cappuccini, luoghi che ospiteranno oltre 300 modelli artigianali italiani.

Alle 17.30, in piazza della Libertà, accensione delle luminarie e delle luci dell’albero di Natale con il concerto della banda cittadina e il coro degli alunni della scuola primaria Sant’Agostino. Oltre all’inaugurazione dei presepi e casa di Babbo Natale, in programma dalle 15 alle 17.30 "Mani in pasta storie in festa" a cura di Sted, alle 18.30 concerto al teatro Annibal Caro "Quelli che... Non solo gospel" (ingresso gratuito su prenotazione su Vivaticket).

"Lo scorso anno la Città dei presepi ha chiuso i battenti con oltre 30mila visitatori – ha ricordato il sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto l’inaugurazione dello scorso anno) –. Esprimo un doveroso ringraziamento alle persone e associazioni che hanno contribuito a realizzare un così ricco calendario di eventi".

Nell’ambito del cartellone degli appuntamenti natalizi "Un universo di eventi", trovano spazio anche i mercatini. Domani, piazza XX Settembre ospiterà la tradizionale Fiera di Natale, mentre lungo i vialetti ci sarà il mercatino della Sibyl project srl e in corso Dalmazia quello dei prodotti tipici natalizi, curato dalla ditta Moroncini Maria Dolores, con 40 stand dalle 8 alle 20. In piazza Don Ramini, invece, i prodotti alimentari della Coldiretti.