Civitanova cade in casa e resta terzultima

Bagalier Feba

68

Futurosa Trieste

79

BAGALIER FEBA : Panufnik 4, Severini, Perini 27, Mini 6, Binci 7, Bocola 10, Jaworska 10, Pelliccetti 4. Ne. Streni, Sciarretta, Contati. All. Melappioni.

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 3, Ravalico 9, Modsetti 8, Miccoli 19, Srot 13, Sammartini 16, Lombardi, Camporeale 11. Ne. Rosset, Mueller, Messina. All. Mura.

Arbitri: Marcello e Leggiero.

Parziali: 8-19, 30-47, 47-62, 68-79.

Cade in casa la Bagalier Feba con Trieste che ipoteca la vittoria nel primo quarto (8-19) e nel secondo (22-28), poi le civitanovesi cercano di rientrare in gara ma non riescono nell’impresa pur chiudendo quei parziali in vantaggio (17-15 e 21-17). Ma quel primo parziale è stato condizionante per la formazione di casa e su quel vantaggio le avversarie costruiscono la partita. Da segnalare la prestazione superlativa di Perini che firma 27 punti, tra le ospiti si mette in evidenza Miccoli con 19 punti. Adesso il campionato di basket femminile di A2 si ferma per le festività natalizie, nel prossimo turno, in calendario il 5 gennaio, le civitanovesi faranno visita al Roseto. A2 basket femminile, girone B.

I risultati della dodicesima giornata: Ragusa-Ancona 63-44; Vicenza-Rhodigium 60-46; Matelica-Treviso 76-66; Vigarano-Udine 55-69; Bolzano-Mantova 56-66; Bagalier Feba-Trieste 68-79; Umbertide-Roseto 65-66. Classifica. Udine 22; Mantova, Roseto 18; Matelica, Trieste 16; Ragusa 15; Treviso 14; Bolzano 12; Vicenza 10; Umbertide 8; Rhodigium, Feba Civitanova 6; Ancona, Vigarano 2.