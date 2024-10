Civitanovese, ad Ancona la svolta: "Un successo che ci dà fiducia"

Una rondine non fa primavera, ma una bella vittoria come quella maturata sabato ad Ancona può rappresentare un punto di partenza per la Civitanovese. Dallo stadio Del Conero, ecco tanti buoni spunti da mettere nel cassetto e tirar fuori domani in occasione del turno infrasettimanale contro il Castelfidardo. Il primo traguardo è aver mantenuto la porta inviolata: merito di tutto l’undici, mettiamoci anche un pizzico di fortuna, ma indubbiamente la prova dei due centrali Diop e Passalacqua ha fatto la differenza.

"Non prendere gol dovrebbe essere la nostra base – dice Marco Passalacqua –. Poi, certo, è un successo che dà fiducia a tutto il gruppo, per come è arrivato e per la reazione avuta dopo la sconfitta con la Forsempronese". Fino a sabato scorso, non vi era stata partita in cui la porta rossoblù non fosse stata trafitta almeno in un’occasione, in un totale di 11 reti incassate, di cui 5 su palla inattiva. Stavolta non è accaduto nonostante i 14 calci d’angolo battuti dal Cavaliere armato. Diverse anche le azioni pericolose sventate, si pensi al 26’ della ripresa, quando Diop con un’ottima chiusura impediva la conclusione di Alluci. "Quella palla? Ci sono andato con tutto il cuore – rivela Ismaila Diop –, per noi era una partita troppo importante. L’avevamo preparata bene".

Adesso testa al Castelfidardo. "Questo è un girone pesante, per noi ogni volta è una battaglia, ma siamo pronti anche a questa", spiega lo stesso difensore di origine senegalese. Nella passata stagione, campionato di Eccellenza, tra biancoverdi e rossoblù finì 1-1 all’andata, mentre i i fidardensi espugnarono il Polisportivo di Civitanova al ritorno (0-1). Lo ricorda bene Passalacqua, che era in campo. "Mi aspetto – commenta – una gara sulla falsariga dello scorso anno. Quella del tecnico Giuliodori è una squadra molto preparata a livello atletico, che corre e si butta su ogni pallone. Anche a livello tecnico e tattico sono bravi ed hanno mantenuto buona parte dell’organico. Sarà dura, speriamo di arrivare alla vittoria che ci è mancata nella scorsa stagione, dando continuità ai risultati positivi. Sarebbe una bella iniezione di fiducia. Nanapere pericolo numero uno? Non solo lui".

La gara si terrà alle 15 al Polisportivo: sarà vietata la trasferta ai residenti nella provincia di Ancona, la società della Civitanovese applica il prezzo unico di 10 euro per gradinata e tribuna laterale. Si dovrà esibire un documento al momento dell’acquisto del tagliando. L’incontro sarà diretto da Daniele Dell’Oro, abritro della sezione di Sondrio, assistito da Andrea Giulio Adragna della sezione di Milano e Riccardo Zebini della sezione di Rovigo.