Civitanovese e Fermana, un punto che serve a poco

CIVITANOVESE

0

FERMANA

0

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Mancini 6, Diop 6, Passalacqua 6, Rossetti 6; Buonavoglia 6 (42’st Brunet sv.), Domizi 5.5 (34’st Macarof sv.), Visciano 6, Esposito 5.5 (28’st Capece 5.5); Padovani 5.5 (37’st Tassi 5.5), Bevilacqua 4.5. A disp. Raccichini, Cosignani, Ruggeri, Silvestri, Giandomenico. All. Alfonsi.

FERMANA (4-3-3): Perri 6; Marucci 4.5, Cocino 6, Karkalis 6.5, Barchi 6 (46’st Lomangino sv.); Granatelli 5.5, Romizi 6.5 (41’st Bartoli sv.), Fontana 5.5; Valsecchi 6, (34’st Mavrommatis sv.), Bianchimano 5.5, Sardo 5.5 (16’st Tomassini 5.5). A disp. Di Stasio, Palumbo, Leonardi, Palmucci. All. Bolzan.

Arbitro: De Stefanis di Udine.

Note: spettatori 1.500 circa, di cui 200 da Fermo. Espulso Marucci 12’st e Bevilacqua 27’. Ammoniti Bevilacqua, Barchi. Ang: 4-2. Rec 2’pt e 4’st.

Agonismo, nervosismo e qualche emozione nella ripresa dove la Civitanovese prova a vincere la gara in superiorità numerica, ma poi non riesce a produrre altre situazioni pericolose quando i giocatori in campo diventano dieci per parte. Finisce a reti bianche il derby tra i rossoblù e la Fermana, con entrambe le squadre che devono accontentarsi di un punto poco utile in chiave salvezza. Proprio come aveva previsto l’attaccante gialloblù ed ex Civitanovese Daniele Ferretti su queste colonne, la partita si è rivelata tesa e priva di belle giocate, specie nel primo tempo quando ha prevalso la voglia di non prendere gol. Sugli spalti, invece, una buona cornice di pubblico con le due tifoserie a beccarsi con cori e sfottò, ma senza eccedere in episodi di violenza. In avvio, entrambi i tecnici sono costretti ad inserire new entry nell’undici titolare: Alfonsi parte con l’ex L’Aquila Mancini dal primo minuto sulla fascia destra, Bolzan inserisce subito l’ex Termoli Barchi. La prima frazione è tutta in tre colpi di testa. Il primo è di Padovani: il portiere Perri e il difensore Cocino fanno buona guardia del pallone (38’). Il secondo e il terzo appartengono a Valsecchi (39’), l’attaccante ospite prima allarga la mira sull’ottimo spunto di Sardo (39’) e sugli sviluppi di una punizione.

Nella ripresa i rivieraschi assaporano la vittoria quando l’arbitro estrae il rosso su Marucci per via del brutto intervento su Padovani. Infatti, Visciano prova dalla distanza (15’), sul corner che ne consegue Buonavoglia sbaglia un rigore in movimento. Due minuti più tardi Padovani si invola verso la porta, ma arriva poco lucido alla conclusione e la sfera si perde sul fondo. Al 27’ resta in dieci anche la Civitanovese con Bevilacqua che ingenuamente si becca la seconda ammonizione a causa di un fallo a centrocampo. Nessun altro sussulto, fino al triplice fischio.