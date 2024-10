Civitanovese verso Ancona. Esposito torna in gruppo

Clima più disteso dalle parti del Polisportivo, ieri, in occasione della seconda giornata di allenamenti prima della gara di sabato contro l’Ancona. La quarta sconfitta stagionale, rimediata contro la Forsempronese, i rimproveri e le discussioni, hanno dovuto lasciare il posto a quella serenità necessaria in vista di un appuntamento così importante. Molti i dirigenti presenti alla seduta, nessuno di loro ha voluto rilasciare dichiarazioni ma il messaggio passato è che tutto l’ambiente rossoblù è compatto in vista dell’ostica trasferta al Del Conero.

Rossoblù che nel pomeriggio sono tornati a lavorare sull’erba del Polisportivo. Dal campo ecco una buona notizia per i tifosi: il fantasista Esposito è tornato in gruppo dopo che un fastidio muscolare aveva costretto il tecnico Sante Alfonsi a sostituirlo nella ripresa dell’ultimo match. Sul prato verde anche Padovani che sabato potrebbe tornare a guidare l’attacco rossoblù in coppia con Brunet, ma a disposizione c’è anche la new entry Bevilacqua, fresco di tesseramento. Con l’ingresso del classe 2004 ex Primavera di Atalanta e Palermo, è certamente risolto il problema numerico del reparto avanzato considerando la squalifica di Stefano Spagna, poi sarà il rettangolo di gioco a dire la sua. In classifica la Civitanovese si trova a 4 punti, appena davanti ad Avezzano, Notaresco e Recanatese ferme a quota 3. Un eventuale successo al Del Conero (match in programma alle 15) sarebbe un’impresa, tuttavia il team di Alfonsi è chiamato a provarci. Blasone a parte, l’avversario è una squadra costruita per ambire a posizioni di vertice, anche se al momento si trova dietro rispetto ad altre importanti compagini come Chieti, Samb, L’Aquila e Teramo. Proprio contro quest’ultima squadra, la scorsa domenica il team di Gadda ha rimediato una sconfitta (1-0), oltre che patito le tante incursioni del diavolo abruzzese. I dorici hanno finora conquistato 9 punti, a fronte di 3 vittorie e 3 sconfitte, 7 gol fatti e 4 subiti. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili in prevendita sul circuito "Ciaotickets", online oppure nei punti vendita autorizzati (tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi 36 oppure la Ricevitoria Lucky Point in corso Vittorio Emanuele 23).