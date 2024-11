Claudio è tra i 14 finalisti di "Bake Off Italia"

Grande ribalta nazionale per il portopotentino Claudio Iacone, 28 anni, che ha superato le selezioni ed è entrato tra i 14 finalisti di "Bake Off Italia", il famoso talent show televisivo condotto da Benedetta Parodi e dedicato al mondo della pasticceria. E adesso a giudicarlo ci saranno mostri sacri del settore come Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Di mestiere fa il chimico e lavora appunto come tecnico formulatore di vernici. Ma l’amore per la pasticceria è venuta fuori grazie alla sua fidanzata Arianna, che è molto golosa in fatto di dolci. Ma tra le passioni di Claudio ci sono pure le due ruote e i vini, infatti è un sommelier, oltre a essere un grande tifoso della Roma. "I vari composti stanno alla chimica come i vari ingredienti stanno alla pasticceria – ha raccontato Iacone -. La pasticceria è per me un porto sicuro, uno spazio tra me e i miei pensieri. Se c’è una cosa che mi hanno insegnato queste selezioni è che quando la passione è più forte delle tue insicurezze, dei tuoi dubbi e delle tue paure allora puoi arrivare ovunque, anche dove non avresti mai immaginato. Essere nei 14 finalisti significa dimostrare a me stesso che valgo, sia come persona che come pasticcere". Intanto, il sindaco Noemi Tartabini ha voluto complimentarsi con lui sui social: "Un grandissimo in bocca al lupo al nostro concittadino Claudio Iacone. Tutta la città fa il tifo per lui!". La prossima puntata del talent show andrà in onda stasera, alle 21.30, su Real Time.