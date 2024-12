Clienti molesti al fast food. Intervengono gli agenti

Dopo aver ordinato e mangiato, bivaccano e infastidiscono con atteggiamento molesto i clienti e i dipendenti del McDonald’s: dopo la segnalazione al numero delle emergenze, interviene la polizia nel locale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 17.30, quando un gruppo di nomadi è entrato nel fast food in via Silvio Pellico, a Santa Maria Apparente, e ha ordinato alcune cose da mangiare. Dopo aver consumato il cibo ai tavoli della sala, il gruppo ha cominciato a infastidire alcuni dei clienti che in quel momento si trovavano nel locale e anche i dipendenti. Un atteggiamento – da parte della numerosa famiglia rom – che stava disturbando non poco i presenti. E così, a quel punto, visto che la situazione non accennava a migliorare, qualcuno ha deciso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità. Subito dopo la segnalazione, sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato di polizia. Ci hanno pensato proprio i poliziotti ad allontanare dalla sala del fast food di via Silvio Pellico la famiglia di nomadi.

Chiara Marinelli