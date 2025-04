Cocaina e hashish in casa del figlio. I genitori portano le dosi in caserma, scatta la denuncia per un 28enne

Una mamma e un papà si presentano in caserma e consegnano, spontaneamente, ai carabinieri due involucri contenenti hashish e uno con la cocaina: erano in casa del figlio. Il giovane uomo, un 28enne di Corridonia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel fine settimana scorso. La denuncia è arrivata dopo che i genitori del 28enne si sono presentati negli uffici della stazione dei carabinieri di Macerata ed hanno consegnato spontaneamente due involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 88,877 grammi, e un involucro contenente cocaina, del peso di 2,23 grammi, rinvenuti all’interno dell’abitazione del figlio. I carabinieri hanno poi proceduto a perquisire l’appartamento del 28enne: una perquisizione che però ha dato esito negativo. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale e assunte in carico in attesa di distruzione.

Nelle stesse ore, sempre nel fine settimana appena trascorso, un 21enne di Macerata è stato segnalato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata, alla competente autorità amministrativa per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato mentre stava camminando a piedi per il capoluogo, al termine della perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,90 grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo dai carabinieri, in attesa di procedere con la distruzione.