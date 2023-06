Colonia estiva insieme alla Uisp

Torna la colonia estiva al mare. Dal mese di luglio, grazie alla collaborazione tra i 5 Comuni, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona, con la Uisp (Unione italiana sport per tutti) sarà organizzato nuovamente il centro estivo al mare, con uscita il mercoledì all’acquaparco. Alle famiglie che parteciperanno sarà riconosciuto un contributo economico (che sarà definito nei prossimi giorni). Il centro estivo "Sport Gioco Avventura" si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì; al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman allo stabilimento balneare Golden Beach di Civitanova, dove, divisi in gruppi in base all’età, saranno impegnati in attività ludiche e di animazione (giochi con la sabbia, calcio, pallavolo, tornei, acquagym, giochi in acqua, balli, giornate a tema ecc.). Il contributo economico sarà erogato direttamente dai Comuni di appartenenza.