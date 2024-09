Colpito da un malore al bar, muore un 71enne

Un malore improvviso, mentre si trovava all’interno del Bar Nino in via Roma a Macerata è costato la vita al 71enne Giuliano Lattanzi. La tragedia si è consumata ieri, attorno alle 18.30. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano si trovava all’interno del locale quando è stato colpito da un malore. Subito è partita la telefonata al 118 e un’ambulanza è arrivata sul posto. Il personale sanitario ha provato a rianimare l’uomo, le cui condizioni sono però subito apparse critiche. L’anziano è stato portato al pronto soccorso in codice rosso, ma poco dopo è morto.