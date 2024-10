Colpo Matelica, l’Urbania si piega. Doppietta Bagnolo. Rivi non basta

matelica

: Ginestra, Rosolani, Zappasoldi (41’st 13 Montella), Aquila, Lucarini, Gabrielli (35’st 17 Gashi), Giovannini (22’st 14 Merli), Bagnolo (29’st 18 Stroppa), Antonioni, Veneroso (18’st 20 Iori), Strupsceki. All.Santoni.

URBANIA: Nannetti, 2 Sema (1’st Farias), Scarcella, Dal Compare, Sarli (41’st Franca), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Lani (1’st 19 Antoniucci), Nunez Mastroianni. All. Lilli.

Arbitro: Tasso di Macerata

Reti: 2’pt-46’pt Bagnolo, 9’pt Veneroso, 47’st Rivi .

Note. Ammoniti: Veneroso, Aquila, Scarcella, Bagnolo.

Il Matelica cala il tris all’Urbania, al "Giovanni Paolo II" finisce 3-1, i padroni di casa si lanciano vincendo il match d’alta classifica. Il Matelica al 2’ ruba palla a centrocampo e si lancia sulla fascia destra, Strupsceki fa da sponda spalle alla porta e allarga sulla sinistra per Bagnolo che con un tiro rasoterra firma l’1-0 per i padroni di casa. Al 9’ la squadra di Santoni raddoppia, Strupsceki guadagna una punizione dal limite dell’area di rigore. Sul pallone si presenta Veneroso che con una perla trafigge Nannetti. Al 10’ pericoloso Antonioni con una conclusione a giro sul secondo palo, pallone deviato in corner. Al 13’ i padroni di casa perdono un pallone sanguinoso, serie di combinazioni dell’Urbania che prova ad entrare in porta con il pallone ma viene fermato sul più bello. Al 25’ occasione per il Matelica sui piedi di Strupsceki. Al 33’ ci prova Veneroso dalla distanza, salva Nannetti spedendo il pallone in corner. Allo scadere della prima frazione Strupsceki la mette al centro per Bagnolo che arriva a rimorchio e sigla il 3-0. Doppietta per l’8 del Matelica. Nella ripresa il primo squillo è dell’Urbania, cross dentro per Nunez che si avventa sul pallone ma Ginestra chiude la porta e sventa la minaccia con i piedi. Al 68’ fallo di mano di Antonioni al limite dell’area. Farias batte la punizione per l’Urbania, palla ribattuta dalla barriera del Matelica poi gran botta dalla distanza di Sarli, Ginestra si allunga e salva i padroni di casa. All’85’ cross dentro per Iori (al rientro dopo l’infortunio) che colpisce di testa ma non trova la porta. Al 92’ Rivi segna il gol della bandiera per l’Urbania.

Lisa Grelloni