Colpo nella notte alla Ternana. Video e immagini al setaccio

"C’erano anche i soldi dei biglietti che avevamo venduto in prevendita della Civitanovese tra i contanti rubati, ne avevamo venduti 300 a 10 euro ciascuno". A parlare è Vinicio Vallorani, titolare della Ternana, dove nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno fatto irruzione, portando via centinaia di stecche di sigarette e soldi in contanti tra cui quelli dei biglietti venduti per il match Civitanovese - Jesina di domenica e circa un migliaio di euro, che si trovavano nel registratore di cassa. Il colpo, da circa 15 mila euro, almeno secondo una prima stima, era stato messo a segno poco prima delle 3, quando il bar pasticceria di via Duca degli Abruzzi era chiuso: i malviventi si sono messi all’opera nell’unica ora di chiusura del locale. Il proprietario, infatti, era da poco andato via.

Il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del bar pasticceria dove un ladro, molto esile, è riuscito ad entrare passando da un pertugio nella parte posteriore del locale, poi ha aperto la porta ed è entrato un complice. Erano in due e hanno arraffato velocemente centinaia di pacchetti di sigarette, il cui rifornimento settimanale era arrivato proprio poche ore prima. "La signora che fa le pulizie nella parrocchia di Cristo Re si è accorta delle sigarette sparpagliate in strada, a terra, alcuni pacchetti erano finiti anche sotto le auto – ha spiegato il titolare della Ternana, Vinicio Vallorani – Evidentemente li hanno persi mentre scappavano via. È stata lei a chiamarmi dicendomi che era sicuramente successo qualcosa". Nel frattempo, verso le 3.30, era arrivato anche il pasticcere. Sul posto, dopo la segnalazione, è intervenuta la polizia, che sta facendo le indagini per risalire all’identità dei due ladri. Entrambi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, avevano il volto travisato da un cappuccio.