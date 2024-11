Consigli e aiuti ai neo genitori: "Ecco lo sportello per le famiglie"

Ha preso il via un progetto di accompagnamento alla genitorialità, un percorso di supporto che affianca mamme e papà per sostenerli e accompagnarli con un servizio di consulenza gratuito. È stato finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri e della Regione, e vede coinvolti i tre Ambiti territoriali sociali 16-17-18 (con il 16 capofila). "Il progetto è rivolto a tutte quelle coppie di neogenitori che si preparano ad affrontare il loro nuovo ruolo, con tutte le domande e le ansie che ciò comporta e sarà a disposizione non solo della comunità tolentinate ma anche dei Comuni limitrofi – spiega l’assessore alle politiche sociali di Tolentino Elena Lucaroni –. È stato organizzato dalla società cooperativa Il Faro che collabora con il nostro assessorato con molti altri servizi educativi sia per i minori sia per le famiglie, insieme anche ad altre associazioni. Fondamentale il lavoro di squadra, sempre presente: una squadra fatta da assistenti sociali, figure amministrative, educative, cooperative, coordinamento pedagogico 0/6, che si rinforza continuamente nel tempo e che permette la messa in campo di progetti a supporto della collettività". Basta chiamare il numero 3892377026 o scrivere una mail a elena.carbone@ilfarosociale.it; sarà possibile chiedere un colloquio ai due professionisti che si sono resi disponibili per questo servizio, ovvero il pediatra Roberto Castellini e l’ostetrica Lucia Beccacece. Le consulenze personalizzate, di tipo socioassistenziale e non sanitario, potranno svolgersi in presenza, in videochiamata o a domicilio ad esempio per le donne che hanno partorito di recente.

"Diventare genitori è un’emozione grande, ma anche un percorso complesso, per questo è importante avere più aiuti e più servizi – ha aggiunto Lucaroni –. Secondo i dati dell’Omes, il 50% delle famiglie va in crisi durante i primi due anni dall’arrivo di un bambino. Il progetto, dunque, fa parte di una serie di interventi che pensiamo di attivare in una fase importante nel ciclo di vita di una famiglia. Le figure professionali che si sono messe a disposizione, il pediatra Castellini e l’ostetrica Beccacece, uniscono alla professionalità, l’empatia e l’esperienza sul campo – ha concluso – e sono certa che potranno dare una risposta precoce a tutti i dubbi, le ansie e le problematiche che tardivamente possono creare situazioni più complesse".

Lucia Gentili