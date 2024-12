Controlli della Polstrada. Ritirate dieci patenti e tolti 80 punti

Servizi di prevenzione delle stragi del sabato sera da parte della polizia. A Civitanova ritirate dieci patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui sei a uomini tra i 18 e i 28 anni, tre over 30 mentre una patente è stata ritirata a una 55enne. In totale, decurtati 80 punti ed elevate dodici sanzioni, dando attuazione alle nuove norme del codice della strada. I controlli sono stati effettuati sotto l’impulso di direttive ministeriali per contrastare la recrudescenza degli incidenti, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza di alcool o droga. I posti di blocco, disposti dal Compartimento della polizia stradale per le Marche, hanno visto la presenza delle pattuglie della Polstrada di Macerata e Camerino con il personale medico e infermieristico della Questura di Macerata, che ha proceduto a specifici controlli di laboratorio su strada.