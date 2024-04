Convegno con Pino Masciari che ha denunciato la ’Ndrangheta

Alle 18.30 di oggi, al teatrino della Assunta (Fondazione Ircer), interessante convegno "Testimoni di speranza" con Pino Masciari, uno dei primi testimoni di giustizia in Italia per la lotta alla ‘Ndrangheta. Al tavolo degli oratori lo affiancheranno il recanatese Massimiliano Grufi e l’avvocato Roberto Catani, rispettivamente socio fondatore e attuale presidente dell’Associazione "Legalità Organizzata". Si tratta di un momento di riflessione e confronto pubblico sui temi della legalità, della giustizia e della lotta alle mafie e alle altre forme di criminalità organizzata. Dal 1997 Masciari, ex imprenditore edile calabrese, vive sotto scorta insieme a sua moglie e ai suoi due figli. È costantemente in pericolo di vita da quando ha denunciato la ‘Ndrangheta e le sue collusioni. Ha preso parte ai più importanti processi contro la mafia e, dal 2010, è fuoriuscito dal Programma Speciale di Protezione, continuando comunque a vivere sotto scorta. "E’ un onore avere Pino Masciari nella nostra città. Avremo l’opportunità di ascoltare e interagire con un instancabile testimone e grande sensibilizzatore che vuole tenere viva la coscienza civile degli Italiani" sottolinea Massimiliano Grufi, oggi fondatore della "Lista Civica Grufi - passione, confronto competenza", che sostiene il candidato sindaco Francesco Fiordomo.