Convince due anziane a intestare la casa al figlio: a processo

Si sarebbe proposta come amministratrice di sostegno di due anziane vicine, e poi avrebbe convinto le due a intestare la casa a suo figlio, in cambio dell’assistenza. Per questo ora è sotto processo una 70enne di Loreto, Anna Pesaresi, per un episodio che sarebbe avvenuto a Recanati a gennaio del 2018. Nonostante l’età avanzata e gli acciacchi, due sorelle recanatesi ultranovantenni volevano continuare a vivere nella loro casa di Loreto. Ad aiutarle c’era una vicina, Pesaresi, che con i due figli si occupava delle due. A un certo punto la donna avrebbe convinto le anziane a cedere la casa a uno dei suoi figli, in cambio dell’aiuto che avrebbero dato loro fino alla morte.

Così le pensionate a gennaio del 2018 sarebbero state portate da un notaio a Recanati per firmare l’atto. Poi Pesaresi era stata anche nominata amministratrice di sostegno delle due. Poi però il tribunale aveva nominato un’altra persona, e di fronte a questa cessione dell’appartamento era partita la denuncia: le anziane, per l’accusa, non sarebbero state nelle condizioni di autodeterminarsi e resistere a eventuali influenze o pressioni. Ieri dunque a Macerata si è aperto il processo per Pesaresi. Nella prossima udienza saranno sentiti i testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo. Le parti offese si sono costituite parti civili con l’avvocato Emanuela Bruno.