Convocate due sedute del Consiglio

Rimandati dopo l’ultimo consiglio comunale, gli ordini del giorno che riguardano la pedonalizzazione della piazzetta al lato dello Sferisterio e l’abbattimento dei pini allo stadio Helvia Recina per la realizzazione di spogliatoi (Maurizio Del Gobbo del Partito democratico), l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli (Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia) e il progetto sperimentale di accesso controllato al conferimento dei rifiuti (Aldo Alessandrini di Lega Salvini Macerata), saranno al centro delle prossime sedute dell’assise in programma lunedì e martedì della prossima settimana. Ad aprire la prima seduta, alle 15, sarà l’interrogazione relativa all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in via Mattei a seguito del dissesto (Maurizio Del Gobbo del Partito democratico). A seguire il Consiglio discuterà la delibera che riguarda il regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l’aggiornamento degli allegati.