Cordoglio per Alessandra. Verdecchia

È morta martedì sera la portorecanatese d’adozione Alessandra Verdecchia, che aveva fondato e gestito per tantissimi anni lo storico bar Fratoni. Aveva 78 anni e da tempo si era ammalata. Originaria di Villa Potenza, si era sposata con il portorecanatese Giancarlo Fratoni e, insieme, avevano aperto l’omonimo bar all’altezza del Bivio Regina. Sempre sorridente e gentile, si occupava del bar mentre il marito gestiva la pompa di benzina fuori dal locale. Negli anni il loro bar era diventato un punto di riferimento molto importante e frequentato dai residenti della zona. Fino a quando avevano ceduto l’attività per andare in pensione. Oltre al marito Giancarlo, lascia i figli Andrea e Stefano, le nuore Lucia e Alessia, i nipoti. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15, nella chiesa Preziosissimo Sangue.