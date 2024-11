Cordoglio per l’ingegnere Pepa. Ucciso da una malattia a 69 anni

Cordoglio a Porto Recanati per la scomparsa dell’ingegnere Dionisio Pepa, 69 anni, titolare in paese di uno studio di consulenza aziendale e soprattutto persona conosciuta e benvoluta da molti. Si è spento mercoledì pomeriggio all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era stato ricoverato a causa dell’aggravarsi del brutto male con il quale combatteva da diversi mesi. Originario di Loreto, aveva studiato all’Università politecnica delle Marche e lì si era laureato in ingegneria meccanica. Poi si era trasferito in città, sposando la portorecanatese Stefania Gloria Ascani. A inizio degli anni Ottanta era entrato nell’azienda iGuzzini Illuminazione di Recanati, dapprima come responsabile del controllo qualità e in seguito, nel 1986, a capo del laboratorio prove. In seguito, nel 1990, aveva aperto il suo studio occupandosi di progettazione gestionale delle aziende manifatturiere e anche della formazione del personale. Oltre a questo, nel 2010 era stato tra i fondatori del comitato "Rigassificatore no grazie", riuscendo a contribuire nella battaglia poi vinta contro la realizzazione di un rigassificatore a largo di Porto Recanati. Dionisio era un grande amante dello sport e spesso lo si vedeva fare jogging o pedalare in bici, così come amava andare in mare col catamarano.

"Era un uomo straordinario: speciale, buono, onesto, altruista e saggio – è il ricordo commosso della figlia Giulia –. Purtroppo tre settimana fa la situazione è precitata, perché mio padre ha contratto una brutta infezione. Posso solo ringraziare il dottor Simone Biondini dell’Inrca, che la notte dell’11 novembre era riuscito a salvarlo in un primo momento". Pepa lascia anche gli altri due figli Matteo e Claudia. La salma dell’uomo è stata composta alla casa funeraria Bamo di Recanati. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa Preziosissimo Sangue.

Giorgio Giannaccini