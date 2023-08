Corsi post diploma, iscrizioni gratuite

Sono riaperte le iscrizioni gratuite per i corsi biennali post diploma in 5 città marchigiane, fra cui Recanati, con sette diverse declinazioni settoriali. A Recanati il corso proposto è quello del "Design e product management". "Da sempre la particolarità della formazione all’interno di Its è caratterizzata dalla stretta connessione fra apprendimento in aula e inserimento in azienda", spiega Stefano Zannini, Presidente Its Tecnologia e Made in Italy Le iscrizioni sono aperte fino a ottobre. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente sul sito its4puntozero.it. Sono attivi anche i canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) ‘ITS Tecnologia e Made in Italy’.