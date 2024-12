Cosmari, incarico per Tapanelli

Pietro Tapanelli (foto), sindaco di Sefro, è il nuovo presidente del Comitato per l’attuazione del controllo analogo di Cosmari Srl, mentre il vicepresidente è Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo. Gli altri membri dell’organo di controllo sono Andrea Castellani, Fabrizio Ciarapica, Emanuele Pepa, Alessandro Valentini, Stella Sabatini, Alfredo Riccioni, Vanda Broglia, Noemi Tartabini e Mariano Calamita. È quanto deciso dall’assemblea dei soci riunitasi mercoledì, presente – per la prima volta – il neo presidente Paolo Gattafoni, insieme ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e al direttore generale Brigitte Pellei. Subito dopo si è discusso della archiviazione, da parte della Provincia, della Valutazione di impatto ambientale e degli altri atti necessari alla realizzazione del progetto dell’impianto di digestione anaerobica per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata. Una decisione contro la quale Cosmari non ha presentato ricorso al Tar né lo presenterà, come avrebbe potuto, al presidente della Repubblica. Il presidente Gattafoni, infatti, ha illustrato l’iter che ha interessato, fin dal 2010, tutto il progetto, ripercorrendo le varie fasi. È stato ribadito che il progetto è costituto da varie parti ed è di proprietà di Cosmari. Gattafoni ha suggerito di arrivare a una proposta condivisa dai sindaci soci su come portare avanti questa importante questione, compito demandato al consiglio di amministrazione, che dovrà fare una proposta con più opzioni, anche tenendo conto dello scenario esistente e di quello prossimo futuro alla luce dell’imminente modifica del piano regionale dei rifiuti.